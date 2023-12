Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum 11.12.2023 bis 14.12.2023 befuhr ein bisher unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug die Straße „Hillenseifen“ in Gerolstein-Hinterhausen.

Hier in Höhe von Hausnummer 109 fuhr er, möglicherweise, um zu wenden mit dem Fahrzeug auf das Anwesen, wo er mit einem dort aufgestellten Carport kollidierte und dies nicht unerheblich beschädigte.



Aufgrund der Höhe des Schadens, musste davon ausgegangen werden, dass das unfallverursachende Fahrzeug ein höheres, möglicherweise sogar ein LKW gewesen sein könnte.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



