Verkehrsunfall mit Flucht

Am 08.12.2023 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B53 zwischen Trittenheim und Neumagen-Dhron.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa



Ein bislang flüchtiger PKW-Fahrer fuhr von Neumagen-Dhron aus kommend in Richtung Trittenheim und geriet im Verlauf der Fahrt auf die linke Fahrbahn. Der entgegenkommende Fahrzeugführer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein enormer Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt oder gar zum flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer: 06531/95270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531-95270



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell