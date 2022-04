Verkehrsunfall mit Flucht

Ein 32-jähriger Unfallbeteiligter aus dem Bereich der VG Gerolstein begegnete dem Unfallverursacher in einer Kurve.



Da der Unfallverursacher die „Kurve schnitt“ und auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der Geschädigte ausweichen, was dazu führte, dass der Geschädigte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und der angrenzenden Schutzplanke kollidierte.



Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden in einem dreistelligen Bereich.



Der Unfallverursacher in einem schwarzen Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell