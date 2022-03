Verkehrsunfall mit Flucht

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 03.03.2022 mitgeteilt wurde, ereignete sich am 13.02.2022 bereits ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.





Zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr hatte ein bisher unbekannter Unfallverursacher im Bereich der Pulvermaarstraße in Gillenfeld vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug, ein dort ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug beschädigt.



An dem beschädigten Fahrzeug, einem schwarzen BMW mit COC-Kennzeichen entstand Sachschaden am vorderen linken Kotflügel.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



