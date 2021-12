Verkehrsunfall mit Flucht

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der neuen Barlauffahrt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, der Unfallverursacher flüchtete anschließend.



Der unfallverursachende Pkw-Fahrer überholte grob verkehrswidrig und rücksichtslos den vor ihm bergab fahrenden Pkw. Dabei streifte er den zu überholenden Pkw genauso wie einen entgegenkommenden Pkw an der Fahrerseite. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer oder das unfallverursachende Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Zell.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell