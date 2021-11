Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.11.2021 gegen 11:00 Uhr wurde der Polizeiwache Gerolstein eine Verkehrsunfallflucht in Rockeskyll mitgeteilt.





Hier sei an einem Anwesen in der Dorfstraße eine Mauer an einem Anwesen beschädigt worden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiwache Gerolstein wurden Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt.



Im weiteren Verlauf der Befragung von potentiellen Zeugen ergab sich, dass möglicherweise der Hauseigentümer selbst beim Rangieren mit einem LKW die Mauer selbst beschädigte.



Da dieser bisher nicht angetroffen werden konnte, durfte um Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06591 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 gebeten werden.



