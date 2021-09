Daun

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 17.09.2021 zwischen 10:30 Uhr 18:00 Uhr hatte eine 28-jährige Unfallbeteiligte ihr Fahrzeug, einen Personenkraftwagen (roter VW Polo mit DAU-Kennzeichen) auf dem Marktplatz in der Leopoldstraße in Daun abgestellt.