Verkehrsunfall mit Flucht

Ein Gartenzaun wurde in Lauperath beschädigt.

Vermutlich im Zeitraum von Freitag 21.05. bis Samstagvormittag 22.05.2021, beschädigte ein Fahrzeug, ein Anbauteil dieses Fahrzeugs oder überstehende Ladung einen Doppelstabmattenzaun in der Straße Auf der Kop.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Prüm.



