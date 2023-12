Wittlich

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. LKW flüchtig

Am 02.12.2023 kam es im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Firma Goodyear Germany in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei PKW erheblich beschädigt wurden.