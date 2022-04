Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer in Jünkerath, Kölner Straße

Nach bisherigen Zeugenaussagen war dieser auf der Kölner Straße in Jünkerath aus Richtung Stadtkyll kommend in Fahrtrichtung Birgel unterwegs, als eine Katze vor ihm auf die Fahrbahn lief.

Infolge einer Ausweichbewegung stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Der verletzte Radfahrer wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.



Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (Tel. 06551-9420) oder per Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.



Polizeidirektion Wittlich



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



