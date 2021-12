Wittlich

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Zeitraum von Dienstag, 28.12.2021, 16:00 Uhr auf Mittwoch, 29.12.2021, 18:30 Uhr, in der Hauptstraße in Gerolstein vermutlich beim Rangieren einen geparkten, weißen Transporter mit Dauner Kennzeichen an der hinteren linken Fahrzeugecke und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.