Gerolstein

Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle

Am 04.02.2022 gegen 12:15 Uhr parkte ein 38-jähriger Unfallbeteiligter mit seinem Personenkraftwagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein rückwärts aus und kollidierte hierbei mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug.