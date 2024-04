Verkehrsunfall mit angefahrener Fußgängerin

Bei einem Unfall in Bernkastel-Kues ist am Donnerstagnachmittag eine 62-jährige Frau angefahren und verletzt worden.

Die Frau wollte einen Zebrastreifen in der Cusanusstraße überqueren, als sie von der 58-jährigen PKW-Fahrerin übersehen und angefahren wurde. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren eine RTW-Besatzung, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



