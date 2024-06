Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der L 55 zwischen Wittlich und Bombogen

Anzeige



Ersten Ermittlungen zu Folge geriet eine 32-jährige Fahrzeugführerin welche die Straße von Bombogen in Richtung Wittlich befuhr, aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Trotz des Ausweichversuches des entgegenkommenden Fahrzeuges kam es zum seitlichen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden.

Danach streifte die Frau noch ein weiteres entgegenkommendes Auto, das aber nur leicht beschädigt wurde.

Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand ernsthaft verletzt.

Lediglich die Unfallverursacherin musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Im Einsatz waren neben zwei Streifen der Polizeiinspektion Wittlich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wittlich sowie zwei Rettungswagen.



