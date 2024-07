Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Anzeige

Bernkastel-Kues, zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden.



Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte mit seinem Pkw aus einem Wirtschaftsweg auf die L 47 nach links in Richtung Bernkastel abzubiegen.

Hierbei übersah er den Pkw einer 21-jährigen Fahrzeugführerin, die die L47 aus Bernkastel kommend in Richtung Lieser befuhr.



Es kam zum Zusammenstoß, wobei erheblicher Sachschaden an den beiden Pkw entstand.

Die beiden Pkw-Fahrer wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.



Im Einsatz befanden sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lieser, Maring und Kues, 2 Rettungswagen, 1 Notarztwagen sowie 2 Streifen der Polizei Bernkastel-Kues.



