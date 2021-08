Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer befuhr hierbei die B 50 aus Fahrtrichtung B 50 neu in Fahrtrichtung Hinzerather Kreisel. Aus noch unbekannter Ursache kam der Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw.



Der Pkw schleuderte anschließend in den rechten Straßengraben.



Der Lkw-Fahrer versuchte noch, dem Pkw auszuweichen. Hierbei verlor er ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ebenfalls in den Straßengraben.



Die beiden Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Der Lkw musste durch ein Spezialunternehmen geborgen werden. Die B 50 ist zurzeit auf Grund der Bergungsarbeiten immer noch gesperrt.



Im Einsatz befanden sich die Straßenmeisterei Wittlich, 1 Rettungshubschrauber, 2 Krankenwagen, Kräfte der Feuerwehren aus Morbach, Longkamp, und Kues, der Wehrleiter der VGV Bks, BKI des Kreises Wittlich sowie die Untere Wasserbehörde des Kreises Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell