Verkehrsunfall infolge gefährlichem Überholmanöver

Am Mittwoch, den 17.03.2021, kam es auf der L9 von Lauperath kommend in Fahrtrichtung Krautscheid gegen 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorgangs.





Eine PKW Führerin beabsichtigte einen Lastkraftwagen im Kurvenende einer Rechtskurve zu überholen. Als sich das Fahrzeug in Höhe des LKWs befindet, konnte die PKW Führerin ein weiteres Fahrzeug im Gegenverkehr wahrnehmen. Die Fahrzeugführerin kollidierte seitlich mit dem LKW. Das andere Fahrzeug musste auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.



Glücklicherweise wurde keine der beteiligten Personen verletzt.



Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Person des im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeuges, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm (06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

