Verkehrsunfall in Hetzerath

In der Zeit vom 16.03.2021, 17:00 Uhr bis zum 18.03.2021, 13:00 Uhr ereignete sich in der Straße in Hetzerath, Kreis Bernkastel-Wittlich, eine Verkehrsunfallflucht.



Ein Fahrzeugführer befuhr die Straße „In der Straßmühle“ in Hetzerath und streifte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich, Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571/926-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell