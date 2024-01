Gerolstein

Verkehrsunfall im Bereich der Brunnenstraße, Zeuge dringend gesucht

Am 24.01.2024 gegen 16:45 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihrem Personenkraftwagen die Brunnenstraße in Gerolstein von der Hochbrücke kommend in Richtung Pelm.