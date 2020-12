Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 22:31 Uhr

Ürzig (ots) - Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 29.08.2020 ------------------------------------------------------------ Am 29.08.2020 gegen 17:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzen Fahrradfahrer in Ürzig.

Der 74-jährige befuhr mit seinem E-Bike den Fahrradweg am Moselufer in Ürzig in Richtung Kinheim. Beim Überqueren einer kleinen Holzbrücke kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Der Fahrradfahrer erlitt Schürfwunden an der Stirn und einen anschwellenden Bluterguss am rechten Auge. Für weitere Untersuchungen kam der Fahrradfahrer ins Krankenhaus nach Wittlich. Im Einsatz war der Rettungsdienst, ein Notarzt, ein Ersthelfer und die Polizei Bernkastel-Kues.



