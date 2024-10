Verkehrsunfall – Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 17.10.24, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der L 190 in Richtung Irmenach ein Verkehrsunfall.

Auf einer langgezogenen Geraden kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Es entstand nur geringer Schaden. Während der Unfallaufnahme wurden bei einem 73-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis Anzeichen festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, so dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Traben-Trarbach in Verbindung zu setzen.



