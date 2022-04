Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Am 05.04.22 gegen 11:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 265 zwischen Roth b. Prüm und Kehr zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat ein aus Richtung Kehr in Richtung Prüm fahrender LKW Ladung verloren, welche einen entgegenkommenden PKW beschädigte.





Hinter dem LKW soll sich ein weiterer PKW befunden haben, der diesen Vorgang beobachtet haben könnte.



Zeugen und/oder sachdienliche Hinweise zum vorgenannten Sachverhalt werden an die Polizei in Prüm erbeten.



