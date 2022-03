Verkehrsunfall durch gefährliches Überholen

Ein Autofahrer, welcher in Richtung Platten unterwegs war, musste aufgrund eines entgegenkommenden schwarzen SUV nach rechts in den Straßengraben ausweichen. Vorausgegangen war ein Überholmanöver des schwarzen SUV vor dem Kurvenbereich. Beim Ausweichmanöver in den Straßengraben touchierte das Fahrzeug einen Leitpfosten und wurde hierbei beschädigt.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeuges werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



