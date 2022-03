Verkehrsunfall durch Ablenkung

Am 06.03.2022 gegen 20:40 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Personenkraftwagen den Laubachweg in Gillenfeld.





Hier kam sie, da sie sich aufgrund eines umgefallenen Gegenstandes in ihrem Fahrzeug während der Fahrt umsah und nicht mehr auf die Straße konzentrierte, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.



Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch so massiver Schaden am Fahrzeug, dass dieses nicht mehr fahrbereit war.



An dieser Stelle darf auf die massive Gefahr der Unachtsamkeit und fehlenden Konzentration hingewiesen werden.



