Verkehrsunfall bei Salmtal; Suche nach möglichem Verursacher

An dieser Stelle führte die Straßenmeisterei Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Hetzerath durch, aufgrund derer diese Spur blockiert war.

Zeugenaussagen zu Folge fuhr ein aus Salmtal kommender heller Kombi (möglicherweise handelte es dabei um ein Taxi) trotz Gegenverkehrs noch an dem Hindernis vorbei.

Infolge dessen musste das aus Hetzerath kommende Fahrzeug stark abgebremst werden, um einen Unfall zu verhindern.

Das unmittelbar folgende Fahrzeug konnte nicht mehr früh genug zum Stillstand gebracht werden, so dass es zum Auffahrunfall zwischen diesen Fahrzeugen kam.

Der helle Kombi fuhr weiter in Richtung Hetzerath.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Sollte es Zeugen geben, die nähere Angaben zu dem hellen Kombi machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell