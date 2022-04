Verkehrsunfall auf der L1 – PKW überschlägt sich

Der alleinbeteiligte PKW-Fahrer befuhr die L 1 aus Richtung Auw bei Prüm kommend in Fahrtrichtung Bleialf. In einer Linkskurve, kommt der Fahrer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und bleibt auf dem Dach liegend beinahe vertikal am rechtsseitigen Fahrbahnrand liegen.



Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst Winterspelt, ein Notarzt, sowie die Polizeiinspektion Prüm.



