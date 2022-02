Verkehrsunfall auf der Autobahn, vier Personen verletzt

Um kurz vor 07:00 Uhr ereignete sich auf der A60 bei Badem, in Fahrtrichtung Wittlich, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.

Hierbei wurde der PKW Fahrer leicht verletzt.

Im einsetzenden Berufsverkehr ereigneten sich dann aufgrund des ersten Unfalls zwei weitere Zusammenstöße. Hierbei wurden drei weitere Personen leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Bitburg und Prüm verlegt.



Die A60 ist in Fahrtrichtung Wittlich derzeit vollgesperrt, die Unfallaufnahme ist noch im Gange.



