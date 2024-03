Verkehrsunfall am Bahnübergang in Reil

Am Samstag, den 30.03.2024, ereignete sich gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Reil.

Anzeige

Eine Fahrzeugführerin, die die Bergstraße in Richtung Mosel befuhr, kam im Bereich des Bahnüberganges in Reil auf der nassen, rutschigen Fahrbahn mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab und kollidiert mit der Schrankenanlage des Bahnüberganges.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. An dem Pkw und der Schrankenanlage entstand erheblicher Sachschaden. Die Schranke des Bahnüberganges ließ sich vorübergehend nur einseitig schließen. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.



Vor Ort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06521-9867-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell