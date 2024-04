Verkehrsunfälle mit verletzten Personen im Dienstgebiet der Polizei Prüm

Niederpeirscheid / Wallersheim (ots) – Am 13.04.2024 befuhr eine Gruppe mehrerer Motorradfahrer gegen 14:00 Uhr die K 123 aus Richtung Niederpierscheid kommend in Fahrtrichtung Waxweiler.

Anzeige

Einer der jungen Motorradfahrenden kam in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. Glücklicherweise wurde der Jugendliche durch den Verkehrsunfall nur leicht verletzt.



Am gleichen Tag gegen 14:50 Uhr kam es in der Ortslage Wallersheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dreijähriges Kind schwer verletzt wurde. Der dreijährige Junge wurde ungesichert auf dem Beifahrersitz eines Traktors mitgeführt. Aufgrund eines Ausweichmanövers stürzte das Kind schließlich vom Traktor und wurde anschließend vom Anhänger des Traktors überrollt. Der Junge wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell