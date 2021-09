Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Dienstgebiet der PI-Daun

PI-Daun (ots)



1.



68jähriger Fahrradfahrer aus der VG Gerolstein stürzt und zieht sich eine Fraktur zu



Am heutigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle über einen gestürzten Fahrradfahrer auf der K 35 zwischen Hinterweiler und Hohenfels-Essingen informiert.



Vor Ort konnte zum Unfallhergang ermittelt werden, dass der 68jährige Radfahrer aus der VG Gerolstein auf einem abschüssigen Teil der K35 in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und rechtseitig stürzte. Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur wurde der Fahrradfahrer in das Krankenhaus Daun verbracht.



Vor Ort im Einsatz war die Besatzung eines Notarztwagens, eine Besatzung eines Rettungswagens sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun.



2.



83jähriger aus der VG Gerolstein verunfallt im Loogher Wald und wird eingeklemmt



Ein 83jähriger aus der VG Gerolstein begab sich am heutigen Tage gegen 14:00 Uhr mit einem Schmalspur Hoflader ohne Kabine in eine Waldgebiet in der Gemarkung Kerpen-Loogh, um Baumfällarbeiten zu verrichten. Hierbei fuhr er mit seinem Hoflader über einen Baumstumpf mit der Folge, dass der Hoflader nach rechts umkippte. Der 83jährige wurde anschließend zwischen der Arbeitsmaschine und einem Baum eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.



Ein Pilzsuchender befand sich dann gegen 16:15 Uhr im selben Waldgebiet und fand den verunfallten 83jährigen in hilfloser Lage vor und verständigte sofort die Rettungsdienste. Seitens der Freiwilligen Feuerwehren Kerpen, Walsdorf und Hillesheim konnte der eingeklemmte 83jährige befreit werden.

Mittels Rettungshubschrauber wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Trier verbracht.



Neben den Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagen, der Besatzung eines Rettungshubschraubers sowie Beamten der Polizeiinspektion Daun, waren ca. 50 Feuerwehrleute der umliegenden Ortschaften im Einsatz.



3.



64jähriger Krefelder tödlich auf der L91 zwischen Schönbach und Darscheid verunglückt



Am heutigen Nachmittag, gegen 17:06 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen verunfallten Pkw auf der L91 zwischen Schönbach und Darscheid unterrichtet. Der Pkw befände sich rechterhand neben der Fahrbahn in einem Abhang an einem Baum. Der männliche Fahrer bewege sich nicht mehr.



Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten den 64jährigen Krefelder nur noch Tod in seinem Pkw antreffen.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fuhr der 64jährige die L91 aus Schönbach herkommend in Fahrtrichtung Darscheid. Im Kurvenscheitel einer Linkskurve kam der 64jährige aus bisher nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 5 Meter die abschüssige Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen dortigen Baum. Hierbei zog sich der Krefelder so starke Verletzungen zu, dass er noch vor dem Eintreffen des Notarztes in seinem Pkw verstarb.



Neben den Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagens und Beamten der Polizeiinspektion Daun, befanden sich 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Daun und Darscheid sowie zwei Kräfte der Straßenmeisterei Kelberg vor Ort im Einsatz.



Während den Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen wurde die Strecke der L91 zwischen Schönbach und Darscheid bis 19:05 Uhr komplett gesperrt.



