Verkehrsunfälle

Hohenfels-Essingen und Dockweiler (ots) – Am 17.12.2023 gegen 22:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Main-Taunus-Kreis mit ihrem Personenkraftwagen die Schulstraße in Hohenfels-Essingen.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa





Hier kam sie infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Bordstein, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde.



Am 18.12.2023 gegen 03:37 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Wittlich mit seinem Lastkraftwagen die B 410 im Bereich von Dockweiler, wo er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei plötzlichem Blitzeis von der Fahrbahn abkam.



Auch hier entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell