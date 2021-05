Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Bitburger Polizei

In den Zeiträumen von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr sowie 19 bis 20 Uhr richteten Beamte in der Ortslage Echternacherbrück jeweils an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollstellen ein. Im Zuge der dort durchgeführten Verkehrskontrollen wies ein 43-jähriger Fahrzeugführer deutliche drogentypische Auffallerscheinungen auf.

Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Fahrers konnte neben Drogenkonsum, eine relevante Alkoholisierung festgestellt werden.

Für einen 24-jährigen und 29-jährigen Fahrzeugführer endete die Fahrt nach einem positiven Drogenvortest ebenfalls früher als geplant.



Gegen 17 Uhr konnten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Körperich einen 37-jährigen Fahrzeugführer feststellen, welcher nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stand.



Ein 22-jähriger Fahrzeugführer fiel einem Streifenteam in der Ortslage Speicher auf. Ein Drogenschnelltest reagierte hier positiv auf Cannabis.



Kurze Zeit später zog ein 45-jähriger Fahrer in Irrel die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand.



In allen geschilderten Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde den berauschten Fahrzeugführern Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

POK Florian Poß



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell