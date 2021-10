Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm

Anlässlich einer Konzertveranstaltung in Büdesheim, sowie eines Oktoberfestes in Irrhausen, wurden teils mobile und teils stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt.



Eine Vielzahl an durchgeführten Kontrollen führte zu einem durchweg positiven Ergebnis.

Alle kontrollierten Fahrzeugführer waren verkehrstüchtig und sorgten letztlich für das sichere Heimkommen der Veranstaltungsgäste.



