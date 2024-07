Verkehrsteilnehmer flüchtet vor Streifenwagen der Polizei

Am Dienstag, 09.07.2024 um 14:25 Uhr sollte der Fahrer eines schwarzen Peugeot 3008 (SUV) in der Rissbacher Straße in Traben-Trarbach nahe dortiger Tankstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Anzeige



Anstatt den Anhaltesignalen der Polizei Folge zu leisten flüchtete dieser Pkw unter Missachtung der in der Innenstadt vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit teilweise bis zu 100km/h in Fahrtrichtung Bahnstraße / Moselbrücke, um sich einer potentiellen Polizeikontrolle zu entziehen.

Letztlich musste die Polizei die Verfolgung zum Schutz von Leib & Leben unbeteiligter Passanten und bedeutdender Sachwerte abbrechen.



Personen oder Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf den Fahrer, die Fahrweise oder die Fahrtrichtung machen können, wie auch diejenigen, die ggfs. durch die Fahrweise des flüchtigen Peugeot behindert, gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Traben-Trarbach (06541-6270) oder der Polizeiinspektion Zell (06542-9867 0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Traben-Trarbach

Köveniger Straße 65

56841 Traben-Trarbach

Tel.: 06541-6270

E-Mail: pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell