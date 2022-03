Verkehrskontrollen zur Stärkung der Verkehrssicherheit

Neben vielen beanstandungsfreien Kontrollsituationen, bei denen zudem Bürgergespräche geführt und durch die Verkehrsteilnehmer insgesamt ein positives Feedback zu den Kontrollen zur Stärkung der Verkehrssicherheit gegeben wurden, wurden nachfolgende Maßnahmen getroffen.



Es wurden insgesamt fünf Verwarnungen wegen nicht Anlegens des Sicherheitsgurtes ausgesprochen, hierbei war auch ein Kind nicht ordnungsgemäß angeschnallt.



Es wurden drei Mängelberichte wegen Mängeln am Fahrzeug ausgestellt und zudem im gleichen Zusammenhang drei Verwarnungen ausgesprochen.



In Pelm wurde gegen 11:30 Uhr ein Kleintransporter kontrolliert, welcher mit drei Personen besetzt war.

Bei der Überprüfung der Personen wurde festgestellt, dass gegen eine Person ein offener Haftbefehl vorlag.

Die Person wurde durch die kontrollierenden Beamten der Polizeiwache Gerolstein festgenommen, konnte jedoch im Anschluss aufgrund des Nachweises, dass er die ausstehende Geldstrafe bezahlt hatte, wieder entlassen werden



In Daun wurde gegen 21:15 Uhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun angehalten, welche an ihrem Fahrzeug ein rotes Händlerkennzeichen angebracht hatte, welches auf die Mutter zugelassen war, die einen KFZ-Handel betrieb.

Es ergaben sich allerdings Zweifel daran, dass es sich um einen, dem roten Händlerkennzeichen entsprechende, zweckgebundene Fahrt handelte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Meldung an die Zulassungsstelle gesandt.



Die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiwache Gerolstein werden ihre Kontrolltätigkeit zur Steigerung der Verkehrssicherheit intensivieren, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass angesichts der besser werdenden Witterungsbedingungen auch wieder erste Zweiradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



