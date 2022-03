Verkehrskontrollen und Fußstreifen zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Präsenz im öffentlichen Raum

Insgesamt wurden durch die Beamten nachfolgende Maßnahmen getroffen.



Es kam zu zwei Verwarnungen, da der Termin zu fälligen Hauptuntersuchung des Fahrzeuges überschritten war. Es wurden insgesamt drei Mängelberichte an die Fahrzeugführer ausgestellt, mit der Aufforderung die festgestellten Mängel zeitnah zu beseitigen.



Gegen 13:35 Uhr wurde sodann ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus der VG Gerolstein im Bereich der Lissinger Straße festgestellt, welcher sein Fahrzeug mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 führte.



Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.



In der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr führten die Beamten zudem gemeinsame Fußstreifen mit Beamtem der allgemeinen Ordnungsbehörde der VGV Gerolstein durch.



Hierdurch soll die Präsenz im Stadtgebiet Gerolstein gesteigert und mögliche, potentielle Brennpunkte erkannt werden.



Durch die Bevölkerung werden diese gemeinsamen Streifen und die Ansprechbarkeit „ihrer Polizei und Ordnungsbehörde“ durchweg positiv angenommen, so dass dies in Zukunft fortgeführt werden soll.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell