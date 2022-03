Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Schulwegkontrollen

So wurden am Morgen bereits Schulwegkontrollen in Hillesheim im Bereich der Prümer Straße durchgeführt.



Am späteren Vormittag wurden sodann im Stadtgebiet von Daun mehrere mobile und stationäre Kontrollen durchgeführt.



Insgesamt zogen die Beamten aufgrund der vielen beanstandungsfreien Kontrollen ein durchweg positives Ergebnis.



Dennoch mussten die Beamten bei 12 Fahrzeugführern einschreiten, so wurden zwei Fahrzeugführer betroffen, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Insgesamt sechs Fahrzeugführer waren nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt.



Bei den übrigen Verstößen handelte sich um defekte Beleuchtung oder Beleuchtungsmängel.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell