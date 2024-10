Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

Anzeige



In der Ortslage Oberscheidweiler wurden bei kühlem, aber trockenem Wetter insgesamt 64 Motorräder kontrolliert.



Erfreulich aus Sicht der Polizei ist, dass bei dieser Kontrolle nur sehr wenige Zweiräder mit ausnahmslos geringfügigen Mängeln auffielen.



So wurde lediglich eine Verwarnung ausgesprochen und vier Mängelberichte ausgestellt.



Einem Zweiradfahrer wurde wegen eines nicht zugelassenen Helmes die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Er durfte seine Fahrt jedoch fortsetzen, nachdem er einen geeigneten und zugelassenen Helm an die Kontrollstelle gebracht bekommen hatte.



Die Kontrolle wurde sowohl von den Zweiradfahrern als auch den Anwohnern der Ortslage Oberscheidweiler positiv aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell