Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Kontrollschwerpunkt waren Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Im Laufe des Abends wurden an verschiedenen Orten kurzzeitige Kontrollstellen eingerichtet. Es wurden mehrere berauschte Fahrer gestoppt.

Gegen 18.30 Uhr wurde ein 70 Jahre alte Autofahrer angehalten, der die B 50 im Bereich von Körperich befahren hatte. Der Fahrzeugführer war den Einsatzkräften aufgefallen, weil er in einer Kurve mit seinem PKW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gekommen war. Bei dem Mann wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille festgestellt.

Um 21.55 wurde in Echternacherbrück ein 60-jähriger PKW-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Der Fahrer hatte laut Vortest eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille.

In beiden Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einer weiteren Kontrolle um 23.55 Uhr wurde in Echternacherbrück ein 31 Jahre alter Autofahrer gestoppt, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Dieser hatte eine Atemalkoholkonzentration, die den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit darstellte. Der Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell