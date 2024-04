Verkehrskontrollen in Gerolstein – vier Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Anzeige





Am Donnerstag wurde gegen 18:20 Uhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Am Freitag wurde gegen 15:45 Uhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein späterer Atemalkoholtest ergab 0,73 Promille.

Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Am Freitag wurden im Zeitraum von 17:30 Uhr – 18:30 Uhr insgesamt drei unterschiedliche PKW-Fahrer kontrolliert, welche alle nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren.



Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt, jeweilige Strafverfahren wurde eingeleitet.



