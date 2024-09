Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gerolstein – 4 Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittwoch den 18.09.2024 und Donnerstag den 19.09.2024 führten Polizeibeamte der Polizeiwache Gerolstein mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.

Zusammenfassend konnten drei Fahrzeugführer und eine Fahrzeugführerin jeweils am Steuer eines PKW kontrolliert werden, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind.



Einer dieser Fahrer versuchte diesen Umstand durch Vorlage eines Führerscheindokuments zu verdecken. Dieses Dokument stellte sich jedoch schnell als Fälschung heraus.



Allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren gegen sie eingeleitet. In drei Fällen wurde erschwerend festgestellt, dass sie nicht selbst Halter des geführten Fahrzeugs waren. Gegen die Fahrzeughalter wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

