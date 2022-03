Verkehrskontrollen durch Beamte der Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein

Daun / Gerolstein (ots) – Am 01.03.2022 wurden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr gemeinsam durch Beamte der Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein Verkehrskontrollen in Daun und Gerolstein durchgeführt.