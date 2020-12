Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 01:31 Uhr

Gegen die Fahrer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Ein Fahranfänger wurde wegen seiner schnellen Fahrweise mit seinem Tuningfahrzeug verwarnt.



Wegen Beschwerden aus der Bevölkerung führte die Polizei Wittlich am Wochenende schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen im Hinblick auf „Junge Fahrer/innen“ und Führer von „Tuning-Fahrzeugen“ durch, die insbesondere durch übermäßige Lärmbelastung oder schnellere Fahrweise auffielen.



Am Samstagnachmittag, 05.09.2020, wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer beim Überholen eines anderen Pkws im Überholverbot auf der L141, Höhe Hof Breit, ertappt, obwohl eine Polizeistreife unmittelbar hinter ihm fuhr. Gegen den Fahranfänger wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Am Sonntagabend, 06.09.2020, konnte an einem Seat neben dem unzulässigen Ausbau der Rücksitzbank auch ein manipulierter Endschalldämpfer mit komplett entfernten Innenleben festgestellt werden. Das Geräuschverhalten war dadurch deutlich verschlechtert und die Betriebserlaubnis am Fahrzeug erloschen. Gegen den 21-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren mit empfindlichen Bußgeld eingeleitet. Sollten die Mängel nicht fristgerecht behoben werden, erfolgen weitere Maßnahmen durch die Kfz-Zulassungsstelle. An einem BMW waren die Fahrtrichtungsanzeiger durch ein eingebautes Relais derart verändert, dass sie dauerhaft in einem orangefarbenem Licht aufleuchten. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer droht ein Verwarnungsgeld.



Eine Vielzahl weiterer Kontrollen verlief ohne besondere Beanstandung von Fahrzeugen und Führern.



Die Polizeiinspektion Wittlich wird diesen Thema weiterhin eine angemessene Bedeutung beimessen und Kontrollmaßnahmen durchführen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell