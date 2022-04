Verkehrskontrollen am Wochenende im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg

Die Polizeiinspektion Bitburg führte unter den Schwerpunktthemen „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ sowie „Schwerlastverkehr“ am Wochenende verstärkt Verkehrskontrollen in ihrem Dienstgebiet durch.



Hierbei konnten die Beamten zwei Fahrzeugführer feststellen, die ihre Kraftfahrzeuge in einem berauschten Zustand im öffentlichen Straßenverkehr führten.



Bereits am Freitag, den 08.04.2022, wurde gegen 20:30 Uhr ein Fahrzeugführer in Echternacherbrück mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 40-jährige Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain und Cannabis.

Zudem dürfte nach erstem Ermittlungsstand aktuell davon auszugehen sein, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Am Sonntag, den 10.04.2022, wurde gegen 20:30 Uhr ein Pkw auf der B 257 in Höhe Alsdorf kontrolliert.

Auch hier konnten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 48-jährigen, männlichen Fahrer festgestellt werden.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Zudem konnte im Pkw noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden, welche dem Beifahrer zugeordnet werden konnte.



Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sie erwarten nun entsprechende Straf- und / oder Ordnungswidrigkeitenverfahren.



Auch die B 51 stand erneut im Fokus der Verkehrskontrollen.

Der Schwerlastverkehr wurde insbesondere im Hinblick auf Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie Überholen im Überholverbot kontrolliert.

Auch hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Fahrer eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg



Telefon: 06561-96850

www.PIBitburg.DGL@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell