Verkehrskontrollen

Ab 07:00 Uhr überwachten die Beamt*innen den anreisen Schulverkehr im Bereich von Daun und Mehren.

Hier wurden insgesamt weit über 20 Fahrzeugführer*innen kontrolliert.

Erfreulicherweise musste nur eine Verwarnung wegen einer unzureichenden Kindersicherung ausgesprochen werden.

Es wurden darüber hinaus eine Vielzahl von Bürgergesprächen geführt.

Die Kontrolltätigkeit vor den Schulen und Kitas wurde mehr als positiv aufgenommen.



Gegen 15:45 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 20-jährigen jungen Mann aus dem Bereich der VG Kelberg, als dieser mit seinem Fahrzeug in der Dockweilerstraße in Dreis-Brück unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass der junge Mann erheblich unter dem Einfluss von illegalen Drogen stand. Zudem wurde bei ihm geringe Menge eben dieser aufgefunden.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, wurden die Betäubungsmittel sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Im Zeitraum 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr hatten die Beamt*innen zudem eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein eingerichtet.

Hier wurden 24 Verwarnungen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt ausgesprochen, drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und drei Mängelberichtsverfahren wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen eingeleitet.



Zwischen 22:00 Uhr und 03:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen zudem den Verkehr im Dauner Stadtgebiet.

Hier wurden bei einer hohen Anzahl von kontrollierten Fahrzeugführer*innen erfreulicherweise nur zwei Mängelberichtsverfahren wegen kleinerer technischer Mängel eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



