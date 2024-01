Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) – Am 15.01.2024 nahmen sich die Polizeibeamt*innen erneut Zeit und kotrollierten an mehreren Stellen im gesamten Dienstgebiet den fließenden Verkehr.

Zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde der Verkehr im Bereich Daun und Kelberg kontrolliert.



Hier wurde der Schwerpunkt auf die „jungen Fahrer“ gelegt.



Bei einer Vielzahl von kontrollierten Fahrzeugführer*innen wurden erfreulicherweise wurden keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt.



Im Bereich von Daun wurde auch am Nachmittag die Kontrollen fortgesetzt.

Hier wurden zwei Fahrzeugführer*innen geahndet, weil sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten.



In Neroth kontrollierten die Beamt*innen eine Fahrzeugführerin aus dem Bereich von Schweich.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgsstellt, dass der Termin zur Hauptuntersuchung bereits seit Juli 2023 überschritten war.



