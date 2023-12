Verkehrskontrollen

Gerolstein / Daun (ots) – Am 13.12.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr hatten die Polizeibeamt*innen erneut mehrere Verkehrskontrollstelen im Bereich von Daun und Gerolstein eingerichtet.

Symbolbild Foto: dpa





Im Bereich von Gerolstein wurde gegen 12:29 Uhr ein Fahrzeuggespann kontrolliert, an welchem festgestellt wurde, dass der Termin zur Hauptuntersuchung am Anhänger bereits seit Oktober 2021 überschritten war.

Hier wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



Im Bereich einer stationären Kontrollstelle in der Maria-Hilf-Straße in Daun wurden insgesamt 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeleitet, zudem wurden vier Mängelberichtsverfahren wegen technischer Mängel an Fahrzeugen durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell