Dreis-Brück und Gerolstein (ots) – Am 11.12.2023 hatten die Polizeibeamt*innen erneut einige stationäre Verkehrskontrollen eingerichtet.

Am 11.12.2023 gegen 13:30 Uhr hatten die Polizeibeamt*innen eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich von Dreis-Brück eingerichtet.

Hier wurden insgesamt etwa 10 Fahrzeugführer*innen kontrolliert.

Erfreulicherweise wurden nur bei zwei Fahrzeugen geringfügige technische Mängel festgestellt.



Gegen 22:30 Uhr hatten die Beamt*innen eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein eingerichtet.

Hier wurden ebenso insgesamt 10 Fahrzeugführer*innen kontrolliert.

Es wurde zwei Mängelberichtsverfahren wegen kleinerer technischer Mängel eingeleitet.

Gegen 54-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet, da er eine durchgeführte technische Veränderung (Tieferlegung des Fahrzeuges, Anbringen anderer Rad- / Reifenkombinationen) nicht eingetragen hatte.



