Verkehrskontrollen

Durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein wurden am 17.03.2022 zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr verstärkt Fahrzeug- und Personenkontrollen im Stadtgebiet von Gerolstein durchgeführt.





Hierbei wurden durch die Beamten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.



Ein 37-jähriger Mann aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen führte hier gegen 15:00 Uhr einen Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Seine 40-jährige Beifahrerin aus dem Bereich der VG Gerolstein duldete als verantwortliche Fahrzeughalterin die Fahrt ihres Bekannten.



Hier mussten zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.



Im Weiteren wurden ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße, wie das Erlöschen der Betriebserlaubnis durch Manipulation am Endschalldämpfer fest- und insgesamt fünf Mängelberichte wegen Schäden am Fahrzeug ausgestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell