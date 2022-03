Verkehrskontrollen

Hier wurden neben vielen beanstandungslosen Kontrollen, zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, gegen welche jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden musste.



So wurde gegen 09:55 Uhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Rhein-Mosel festgestellt, welcher sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte.



Nach Belehrung und Durchführung eines verkehrserzieherischen Gesprächs zeigte er sich einsichtig und gab den Verkehrsverstoß zu.



Gegen 10:30 Uhr wurde sodann ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun wegen der gleichen Feststellung, nämlich der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt kontrolliert, welcher in gleichem Maße nach Belehrung den Verstoß umfänglich einräumte.



Um diesen und anderen Gefahren für die Verkehrssicherheit im Bereich des Dienstgebietes weiter zu begegnen, werden die Beamten der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein auch künftig eine verstärke Kontrolldichte zeigen.



Das letztlich einsichtige Verhalten der betroffenen Verkehrsteilnehmer durfte an dieser Stelle explizit lobend Erwähnung finden.



